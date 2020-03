Más cancelaciones y retrasos continúan surgiendo en territorio mexicano, luego de que la alerta por el Coronavirus ascendiera al estatus de pandemia. En Estados Unidos, festivales tan importantes y longevos como el SXSW tuvieron que elegir el camino de la cancelación, mientras que otros tantos como el legendario Coachella tuvo que posponer durante 6 meses su jornada doble. En México, las cosas comienzan a tornarse más o menos igual.

Megadeth se une a la lista de cancelaciones del día de hoy (13 de marzo) en el país, luego de que anunciaran su ausencia en el décimo aniversario del festival Hell & Heaven a celebrarse en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México durante este fin de semana (14 y 15 de marzo).

“Todos nos enfrentamos a un momento de prueba con la propagación mundial del Coronavirus. Una decisión como esta no es fácil, pero la seguridad y el bienestar de nuestros fanáticos siempre serán nuestra principal prioridad.

Tendremos que cancelar nuestra actuación en Hell & Heaven Metal Fest 2020. Volveremos a México en un futuro próximo. Manténganse a salvo.“

Previo a la cancelación de la banda liderada por Dave Mustaine, otras 3 ya habían hecho lo propio: Bloodbath, Katatonia y Paradise Lost quienes siguiendo las recomendaciones del gobierno escandinavo, cancelaron sus shows en el Hell & Heaven 2020.

El día miércoles (11 de marzo), She Wants Revenge fue el primer acto internacional en cancelar sus fechas en México, luego de que fuera recomendado a los ciudadanos de zonas con muchos casos de COVID-19 no tomar vuelos internacionales de no ser completamente necesario.

El día de hoy, el Hellow Festival pospuso indefinidamente su primera edición en la CDMX y minutos más tarde el dúo madrileño de Fangoria canceló su show como parte de Vive Latino 2020.