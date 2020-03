¡Muy malas noticias para los fans de Fangoria!, el duo de música electrónica compuesto por Alaska y Nacho Canut ha cancelado de manera oficial su presentación en el Vive Latino 2020, esto, para acatar las normas y recomendaciones por la crisis de Coronavirus que se está viviendo a nivel mundial.

“Ante la situación actual provocada por el Coronavirus COVID-19, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid donde residimos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos decidido no viajar a la Ciudad de Mexico y cancelar nuestra actuación en Vive Latino 2020″, se puede leer en su comunicado oficial distribuido en redes sociales.

La cancelación de Fangoria se une a otra más de carácter internacional, la de She Wants Revenge, quienes no sólo cancelaron su presentación como parte del Vive Latino 2020, si no que también lo hicieron con los shows individuales que darían en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Mientras tanto, el Coronavirus, ya con estatus de pandemia, continúa propagándose al rededor de todo el mundo provocando cuarentenas y pánico. En México hasta el momento la cifra de contagios es de 16, sin ningún deceso confirmado de manera oficial.