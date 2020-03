Ante la creciente expectativa de miles de fans con boleto para el Vive Latino 2020 y la amenaza del Coronavirus en nuestro país, el gobierno de México ha compartido que el festival sigue en pie y no hay planes de alguna cancelación de cualquier tipo.

Oliva López Arellano, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, compartió hace pocos minutos en entrevista con Foro TV que el Vive Latino 2020 “no será cancelado por la pandemia del Coronavirus”:

En el momento en que haya una definición distinta de escenario, en ese momento implementamos el conjunto de medidas que se aplican para el escenario correspondiente.

Agregó:

Debido a que en la CDMX solo hay cinco casos importados confirmados, se mantiene en el escenario uno, que conduce a la toma de medidas de higiene para evitar el contagio, como el lavado de manos, el estornudo de cortesía y el saludo a distancia.

El Vive Latino 2020 está programado para realizarse los próximos 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Sin embargo, el festival no ha salido ileso del brote del Coronavirus, ya que uno de sus actos internacionales principales, She Wants Revenge, anunció que cancelaría su participación en el festival, a causa de la pandemia del COVID-19.