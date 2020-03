La gira de reunión de Rage Against the Machine es la víctima más reciente del brote del Coronavirus, debido a que la banda acaba de anunciar que la primera veintena de conciertos ha sido pospuesta.

En un comunicado publicado en Instagram, Rage Against the Machine compartió que “debido al actual brote y a la prohibición de eventos públicos, estamos posponiendo la primera parte de la gira, del 26 de marzo al 20 de mayo, con Run the Jewels”.

En el mismo comunicado, Rage Against the Machine ha especificado que todos los boletos adquiridos para las fechas afectadas serán válidos para las nuevas fechas, aún por anunciar.

Las regiones afectadas por la decisión de Rage Against the Machine son la cosa oeste de los EE. UU., la región oeste y centro de Canadá y las ciudades del noreste de Norteamérica. El resto de la gira por las ciudades restantes de los EE. UU. y algunos festivales en Europa sigue en pie con toda normalidad.