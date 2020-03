El director de 'El Señor de los Anillos' hizo un documental de The Beatles y ya hay fecha de estreno

Los estudios Walt Disney han anunciado el estreno de Get Back, un nuevo documental de The Beatles el cual ha sido realizado por el famoso director Peter Jackson, ganador del premio Oscar y reconocido por haber dirigido la trilogía de El Señor de los Anillos, hace casi dos décadas.

Get Back explorará la dinámica que tenían The Beatles alrededor del álbum Let It Be (el último de su catálogo discógrafico oficial), particularmente antes de su disolución final en 1970, con material de la banda nunca antes visto, por nadie en el mundo, ni por sus fans más aguerridos.

De hecho, el documental promete que tendrá “el único material notable de la banda trabajando en el estudio” y será “una experiencia de primera fila al trabajo de estos genios en uno de los momentos seminales de la historia de la música, con material restaurado de forma espectacular, el cual parecerá que fue filmado ayer“.

Los estudios Walt Disney también anunciaron que Get Back será estrenado el próximo 4 de septiembre en los EE. UU. y Canadá. Por el momento, no hay fecha de estreno para México, pero esperamos que alguna compañía distribuidora se animará para traer este nuevo documental de The Beatles a nuestro país.