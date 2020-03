Pese que muchos aún seguimos asociando la imagen de Daniel Radcliffe a su icónico protagónico en la franquicia de ‘Harry Potter‘, lo cierto es que el actor inglés, ahora con 30 años de edad, tiene mucho más para ofrecernos, y recientemente confesó que uno de sus papeles soñados sería el de David Bowie, aunque no se siente 100% seguro de poder llevarlo a cabo 😱.

En una entrevista que el actor concedió a Fox News para hablar sobre ‘Escape from Pretoria‘, su nueva película, Radcliffe habló sobre las famosas películas biográficas musicales y si él estaría dispuesto a participar en una de ellas.

“Pero en realidad no me propondría para eso. No creo que sea bueno, y ciertamente creo que hay personas que son mejores. Y además, no necesitamos hacer una película sobre la vida de todos”.