My Chemical Romance ha anunciado el re-lanzamiento de su álbum en vivo Life on the Murder Scene, pero en esta ocasión llegará en formato de disco de vinilo por primera vez en la historia.

Life on the Murder Scene fue lanzado originalmente en 2006 y contiene versiones en vivo de canciones de los primeros dos álbumes de My Chemical Romance, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love y Three Cheers for Sweet Revenge, así como versiones demo de “I Never Told You What I Do for a Living” y “Bury Me In Black”, así como la canción “Desert Song”, la cual fue lanzada para este álbum.

La nueva edición de Life on the Murder Scene en disco de vinilo será lanzada en el marco del Record Store Day el próximo 18 de abril y solo habrán 11,000 copias disponibles.

Por su parte, My Chemical Romance arrancará con su gira de reunión en marzo próximo, con la cual la banda hará paradas en Australia, Japón, Europa y recorrerá gran parte de los EE. UU.