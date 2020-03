Nicolas Jaar ha tomado por sorpresa a todos sus fans con el anuncio de su segundo álbum de larga duración del año, esta vez bajo su propio nombre y no bajo su alias de Against All Logic.

El nuevo álbum de Nicolas Jaar se titula Cenizas y llegará el próximo 27 de marzo a través del sello Other People. Y además del anuncio de su nuevo álbum, el músico y productor ha compartido el primer avance, con el sencillo “Sunder”, el cual puedes escuchar más abajo.

Tracklist de Cenizas de Nicolas Jaar:

“Vanish” “Menysid” “Cenizas” “Agosto” “Gocce” “Mud” “Vacíar” “Sunder” “Hello, Chain” “Rubble” “Garden” “Xerox” “Faith Made of Silk

Cenizas será el primer álbum de Nicolas Jaar (bajo su propio nombre) desde que lanzó Sirens en 2016. Este año, el chileno-estadounidense lanzó 2017 – 2019 con su proyecto Against All Logic, así como un EP en colaboración con F.K.A. twigs.