¡Atención fans de Star Wars! El próximo Jueves 2 de abril se realizará un concierto sinfónico con gran parte de la música de la saga, ¡completamente en vivo!

Así es, hablamos de un concierto sinfónico de Star Wars con la música original compuesta por el gran John Williams, la cual ha dado vida a la historia a lo largo de cuatro décadas y nueve emocionantes episodios.

El concierto sinfónico de Star Wars se realizará en el Palacio de Minería de la Ciudad de México (ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico) y estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería, con el director de orquesta Raúl Delgado al frente del concierto.

Entre las piezas que podrás escuchar en el concierto sinfónico de Star Wars están, por supuesto, el tema original de la saga, la famosa Marcha Imperial y el tema original de la Princesa Leia. Échale un ojo a la lista de composiciones que sonarán en el Palacio de Minería el próximo 2 de abril.

I. “Main Title”

II. “The Flag Parade”

III. “Anakin’s Theme”

IV. “Princess Leia’s Theme”

V. “Across the Stars (Love Theme Episode: II)”

VI. “The Adventure’s of Jar Jar”

VII. “Here They Come”

VIII. “The Asteroid Field”

IX. “Scherzo for X-wings”

X. “March of the Resistance”

XI. “The Imperial March (Darth Vader’s Theme)”

XII. “The Jedi Steps (concert version)”

Los boletos están disponibles directamente en la taquilla del Palacio de Minería y tienen un costo de $450 pesos.