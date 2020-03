Con todo y sus breves interrupciones, este año la veterana banda de post punk y new wave Modern English celebrará cuatro décadas de trayectoria con una gira de aniversario en la cual la banda tocará de principio a fin el álbum clásico After the Snow.

Lanzado originalmente en 1982, After the Snow, segundo álbum de Modern English, se convirtió rápidamente en un ícono del género new wave, gracias a sus imprescindibles sencillos como “I Melt With You”, “Life in the Gladhouse” y “Someone’s Calling”.

A lo largo de 40 años de carrera, Modern English ha lanzado ocho álbumes de estudio, siendo Take Me to the Trees el último lanzamiento oficial ocurrido en 2016.

La gira de aniversario de Modern English iniciará el 12 de junio en San Diego, California y terminará el 11 de julio en West Palm Beach, Florida. ACTORS y Bootblacks serán los actos encargados en abrir los conciertos de la gira de Modern English.