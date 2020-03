Foals han compartido un nuevo video de servicio a la comunidad para enseñar a todos sus fans a lavarse las manos correctamente, y así evitar el contagio de enfermedades virales, como el Coronavirus o COVID-19.

La canción elegida para dar vida a este video es “Wash Off”, de su más reciente producción discográfica Everything Not Saved Will Be Lost Part 2, la cual fue lanzada en octubre pasado.

Mira abajo el nuevo video PSA (public service announcement) donde Foals nos enseñan paso por paso cómo debemos lavarnos las manos.

Al momento, ya se registran más de 110,000 casos confirmados positivos de Coronavirus, en más de 100 regiones y al día de hoy ya suman más de 4,000 decesos a causa del virus. Fuente.

En otras noticias, Foals se presentarán en la Ciudad de México el próximo 13 de mayo en el Pepsi Center WTC. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.