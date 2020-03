En diciembre de 2018, Nine Inch Nails clausuró su extensa gira Cold and Black and Infinite, con la cual recorrió el mundo, incluyendo una escala en México con una impactante participación en el festival Corona Capital, así cómo con una presentación única en El Plaza Condesa.

Como en cada una de sus giras, Nine Ninch Nails entregó un show frenético e innovador, lleno de energía y estridentes luces que dejaron a más de uno totalmente hipnotizado. Los que pudieron presenciar uno de los conciertos de Nine Inch Nails con su gira Cold and Black and Infinite, saben de lo que hablamos.

Hoy, a más de un año de que finalizó la última gira de Nine Inch Nails, llegó un video que resume gran parte de la gira Cold and Black and Infinite a lo largo de 90 minutos con increíble material de la banda en vivo. Abajo lo puedes ver.

Nine Inch Nails – Live: Cold and Black and Infinite 2018:

Nine Inch Nails se encuentra actualmente en una etapa de tranquilidad, ya que la banda lanzó recientemente la trilogía de EP’s conformada por Not the Actual Events, Add Violence y Bad Witch.