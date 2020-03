Este año, Papa Roach celebra el vigésimo aniversario del álbum Infest, su lanzamiento debut con el cual la banda de nu metal se hizo mundialmente famosa, gracias al enorme impacto que tuvo el sencillo “Last Resort”.

Y como hoy, más que nunca, está de moda hacer cosas especiales bajo el pretexto de un aniversario, la banda sí está planeando “algo especial” para celebrar los primeros 20 años de vida del álbum clásico Infest.

En entrevista con el sitio Goetia Media, Tobin Esperance, bajista de Papa Roach, reveló lo siguiente:

Tenemos algunas sorpresas que llegarán para celebrar nuestro primer álbum.

Continuando con la entrevista, Tobin Esperance reveló también que dicha “sorpresa” se podría tratar de un nuevo documental sobre la realización del álbum Infest, por lo que agregó:

Todo el material que hemos adquirido a lo largo de los últimos 20 años, esperamos poder juntarlo en un documental que podría salir muy pronto.

Por el momento, Papa Roach se encuentra de gira por Norteamérica con Five Finger Death Punch, I Prevail y Ice Nine Kills, en promoción de su más reciente álbum de estudio Who Do You Trust?, el cual llegó en 2019.