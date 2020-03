Fiona Apple ha compartido a través de redes sociales un nuevo avance de lo que será su próximo álbum de estudio, el primero de su carrera desde que lanzó The Idler Wheel… en 2012.

En un video publicado en su cuenta oficial de Tumblr, de apenas un minuto de duración, Fiona Apple reveló que su nuevo álbum está terminado, y el mensaje lo realizó usando el lenguaje de señas norteamericano.

Aún no hay fecha, nombre ni más detalles del próximo álbum de Fiona Apple, el primero en ocho años, pero en los últimos meses hemos sabido que la canadiense, ícono del indie rock, tiene la mirada muy fija en este 2020 para lanzar música nueva.

Fiona Apple lanzó The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do en 2012, del cual se desprendió el sencillo “Every Single Night”.

Mira abajo el mensaje de Fiona Apple sobre su próximo álbum de estudio.