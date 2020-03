Vaya crossover el que se acaban de aventar Travis Barker, baterista de Blink-182 y Steve Aoki en su nueva y potente colaboración titulada “Halfway Dead”; un sencillo que fluctúa entre las mieles del pop punk y el EDM, además de tener un toque de hip hop gracias a la participación del joven rapero Global Dan.

“Cuando hago canciones, intento unir mundos “, dijo Aoki al respecto de este nuevo sencillo. Añadió:

“Vengo del rock: he estado en bandas y he colaborado con Linkin Park, Blink-182 y Fall Out Boy. Y simplemente me gusta. Se acerca a mi corazón. Esta canción es interesante porque tiene una vibra punk, una vibra pop-punk, pero también hip hop y obviamente electrónica “.