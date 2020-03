Si la oferta de conciertos y festivales en la Ciudad de México no logra satisfacer tus necesidades, quizás la primera edición de Tecate Emblema en territorio chilango te haga cambiar de opinión, pues surge bajo la premisa de diversidad de géneros musicales.

La Curva 4 de Autódromo Hermanos Rodríguez vivirá la primera edición del festival Tecate Emblema (de la ya famosa franquicia de conciertos al interior de la República) cuyo fin es reunir en un mismo cartel exponentes de varios géneros y corrientes musicales, promoviendo la tolerancia y armonía entre los fanáticos que se rehusan a ser definidos por estereotipos y géneros musicales.

El festival está encabezado por Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Maná y OneRepublic, mientras que en las letras chiquitas del cartel se aprecian artistas como Uzielito Mix, Mala Rodríguez, Empire Of The Sun, Fantastic Negrito y muchos más.

Tecate Emblema sucederá los próximos 22 y 23 de mayo. La preventa Citibanamex será 11 y 12 de marzo, mientras que la venta general inicia el 13. Puedes conseguir tus boletos en Ticketsmaster o taquillas del recinto con los siguientes precios: