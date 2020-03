¿Se imaginan a Robbie Williams dirigiendo la banda que alguna vez tuviera al mismísimo Freddie Mercury como líder?, ¡Pues estuvo a punto de pasar!, así lo reveló recientemente el músico británico a través de una entrevista con la radiodifusora SiriusXM.

Robbie, quien ahora tiene 46 años de edad, confesó que Brian May y Roger Taylor se acercaron a él luego de quedar impresionados con su interpretación de “We Are The Champions” para la película ‘A Knight’s Tale’, en donde todos colaboraron. Ambos, le propusieron unirse a Queen, sin embargo, rechazó la propuesta debido a su baja autoestima.

“Aunque tengo mucha confianza aquí en el micrófono, tengo una autoestima muy baja” dijo el intérprete de “Angels” a SiriusXM.

“Y pensé que les ahorraría la audacia de verme pisar el escenario e intentar estar al nivel de Freddie Mercury. Él, para mí, es angelical. Él es divino. Fue demasiado aterrador “.

A pesar de recibir la negativa de Williams, Queen se las arregló y reclutó al cantante de Bad Company, Paul Rodgers en 2004, y su colaboración llegó a su fin en 2009 después de giras mundiales. Desde 2011, han sido liderados por la ex estrella de American Idol, Adam Lambert. Al respecto, Robbie comentó: