A finales de este mismo mes, el ensamble electrónico de Little Dragon entregará su próximo material discográfico titulado ‘New Me, Same Us‘, pero mientras eso sucede, ya podemos escuchar un corte más en colaboración con la colombiana-estadounidense Kali Uchis.

Titulada “Are You Feeling Sad?”, la canción incorpora el talento y sensualidad que la cantante de R&B le imprime a cada una de sus colaboraciones o temas propios, sobre una relajada base de sintetizadores.

De acuerdo a un comunicado oficial, ‘New Me, Same Us‘, séptimo material en la carrera de la banda sueca, contará con más talento externo que nunca antes.

“Este álbum ha sido el más colaborativo para nosotros hasta ahora, lo que puede sonar extraño teniendo en cuenta que hemos estado haciendo música juntos durante todos estos años”, explicó la banda. “Pero trabajamos duro para ser honestos, encontrar el coraje para soltar nuestros egos y ser piezas de algo más grande”.

Sobre la colaboración con Uchis, la banda aseguró que se dio de forma bastante orgánica y que a finales del año pasado recibieron su parte por mail como un “regalo de Navidad“.

‘New Me, Same Us‘ estará disponible el próximo 27 de marzo a través de Ninja Tune. Anteriormente, compartieron “Hold On” como primer adelanto.

Little Dragon dará un show el próximo 14 de mayo en el Plaza Condesa para presentar su nuevo disco y sus grandes éxitos. Puedes comprar tus boletos por aquí.