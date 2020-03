Bien dicen por ahí que pese a cualquier dificultad, el espectáculo debe continuar, y en esta ocasión fue el turno de Corey Taylor, vocalista de Slipknot, en poner en práctica el famoso dicho.

Resulta que la agrupación concluyó la etapa europea del ‘We Are Not Your Kind World Tour‘ el pasado 24 de febrero en la Hartwall Areena en Helsinki, Finlandia, pero minutos antes de subir al escenario, Taylor sufrió un accidente cuando un tanque de oxígeno cayó directamente sobre su pie. Incluso, llegó a pensar que se le había fracturado debido al intenso dolor que sufrió, pero muy a la David Grohl, decidió continuar con el concierto.

Ya en el escenario, el frontman explicó lo sucedido frente a sus fanáticos, al tiempo que aseguró que eso no sería un impedimento para dar un show memorable.

“Nada nos impedirá dar este maldito concierto, solo para que lo sepan”, continuó, “puede que esté lastimado, pero daré todo lo que tengo”.

Puedes ver el video a continuación:

Corey no es el único miembro de la agrupación que lo ha arriesgado todo por sus fans, pues el recién llegado percusionista, Michael Pfaff, continuó tocando aún después de que se abriera la cabeza 🤕.