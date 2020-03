El pasado 1 de marzo, el Manchester City se coronó campeón por tercera vez consecutiva de la Copa Carabao, luego de vencer al Aston Villa dos tantos por uno. Tras la victoria, uno de los más grandes admiradores del club se unió a los jugadores en celebración: El músico Noel Gallagher.

El ex- Oasis apareció en los camerinos del Wembley Stadium para felicitar al equipo dirigido por Per Guardiola. Una vez ahí, se le captó siendo abrazado por el jugador francés, Benjamin Mendy , al tiempo que entonaban “Wonderwall”, tema clásico de las barras inglesas.

Noel Gallagher and Benjamin Mendy yesterday 😂 pic.twitter.com/wJW8RuFrM7

Noel, al igual que su hermano menor Liam, es acérrimo fan del Manchester City y esta no es al primera vez que celebra en compañía del equipo. Lo hizo el año pasado después de que ganaran la Premiere League por segundo año consecutivo.

Por su parte, Liam asegura que eso de ir a los juegos locales no es lo suyo, y es reacio a pisar la cancha del Estadio Etihad.

“No voy a verlos más. Realmente no me gusta el Etihad. No lo entiendo, es como ir a ver la ópera”, dijo.