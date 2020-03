Conforme el COVID-2019 continúa propagándose al rededor del mundo, diferentes instancias internacionales de salud han emitidos sus recomendaciones para que la población prevenga cualquier tipo de contagio. En Inglaterra, a través del Servicio Nacional de Salud, se invita a tener una buena higiene en manos mediante un lavado de 20 segundos de duración y por supuesto, internet ya hizo de las suyas para hacer de ésta una tarea más afable.

A través de un hilo de Twitter, la usuaria Jen Monnier realizó un creativo compilado con canciones que tienen coros de 20 segundos exactos de duración, para que lavado de tus manos sea perfecto.

Según Jen, un lavado de manos es equivalente a un solo coro de “Love On Top” de Beyoncé o “Landslide” de Fleetwood Mac. Y bueno, como hay para todos los gustos, también podrías elegir entre “Raspberry Beret” de Prince, “Jolene” de Dolly Parton y hasta el hitazo, “Africa” de Toto.

Los fanáticos de Lizzo podrán lavarse las manos al ritmo de “Truth Hurts”, mientras que “Welcome To The Black Parade” de My Chemical Romance también se ajusta a la duración.

El consejo llega cuando el Coronavirus continúa extendiéndose por todo el mundo, obligando a artistas internacionales a cancelar sus giras en las regiones afectadas.

The National anunció el día de ayer (2 de marzo) que cancelarían sus próximos shows en Japón debido a la propagación del virus. La semana pasada, Foals también canceló shows en Japón, mientras que la etapa asiática de Green Day de su “Hella Mega Tour” también está cancelada.