Recientemente, Jarvis Cocker anunció el nacimiento de un nuevo proyecto, JARV IS, agrupación que el día de hoy confirma el lanzamiento de su placa debut, ‘Beyond the Pale‘, y comparte un nuevo adelanto titulado “House Music All Night Long”.

Se trata del primer material inédito en la carrera de Cocker desde ‘Further Complications‘ del 2009 y el debut de JARV IS, agrupación conformada por la arpista y tecladista Serafina Steer, la violinista y guitarrista Emma Smith, el bajista Andrew McKinney, el instrumentista electrónico Jason Buckle y el percusionista Adam Betts. Estará disponible el 1ro de mayo a través de Rough Trade.

El primer adelanto de ‘Beyond The Pale’ llegó en mayo del 2019 junto con el single “Must I Evolve?”. Adicionalmente, JARV IS anunció una serie de presentaciones por el Reino Unido esta primavera, más dos espectáculos consecutivos en la sala Elsewhere de Brooklyn el próximo 14 de mayo.