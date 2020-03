¡HAIM anuncia su tercer álbum de estudio, 'Women In Music Pt. III'!

Las hermanas Este, Danielle y Alana, mejor conocidas como HAIM, han anunciado su tercer álbum de estudio, titulado Women In Music, Pt. III, el cual llegará el 24 de abril a través de Columbia.

El trío de rock, originario de San Fernando, California, hizo el anuncio el día de hoy, acompañado de la portada oficial del álbum, la cual estuvo a cargo del famoso cineasta Paul Thomas Anderson.

Además, HAIM anunció “The Steps”, el primer sencillo oficial de Women In Music, Pt. III, el cual llegará de manera oficial el día de mañana, Martes 3 de marzo, para que estés muy atento de su estreno.

Women In Music, Pt. III será el álbum sucesor de Something to Tell You, disco que HAIM lanzó en 2017 y del cual se desprendieron los sencillos “Want You Back” y “Little of Your Love”.