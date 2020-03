La legendaria banda de Oxford, Supergrass, no ha hecho más que anotar hits desde que anunció su gira de regreso y comenzó a realizar presentaciones cada vez más interesantes como la del O2 Victoria Warehouse en Manchester donde además de recorrer su repertorio, ofrecieron un bonito tributo a The Smiths junto a nada más y nada menos que su ex-guitarrista, Johnny Marr.

Interpretando “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want“, Marr aprovechó para cantar a la par de Gaz Coombes, y luego quedarse para acompañarlos con clásicos de Supergrass como “Sun Hits The Sky“.

¡Checa acá abajo cómo estuvo!