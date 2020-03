View this post on Instagram

#graciastotales a pesar de que Cerati es El Alma del Alma, El grupo hizo un show espectacular .. lleno de magia, luces y Al final El corazón vacio por su ausencia #laciudaddelafuria #sodastereo #meverasvolver #2600metrosmascercadelasestrellas #bogotacolombia #rockenespañol #gustavoceratieterno