Han pasado once años desde aquel fatídico marzo del 2009, cuando Manu Chao fue declarado persona non grata por el gobierno del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, luego de que el músico diera su opinión en el caso Atenco, llamándolo “terrorismo de Estado”.

Desde entonces, han sido muchos los rumores y especulación en torno al regreso de Manu Chao a México, pues indudablemente, el francoespañol goza de una popularidad impresionante en el país.

Hace no mucho, surgió una más de esas noticias falsas que aseguraba que Manu Chao daría un concierto en el Teatro Metropolitan . A pesar de que una presentación en el venue capitalino no está contemplada en un futuro cercano, por fin se abrió una luz en el camino: El mismo Manu dijo que sí regresarán a nuestro país (pero no cuando) 😛

“Manu Chao está actualmente tocando en India… desmentimos cualquier show enTeatro Metropolitan en el DF mañana, día 28 de feb”.

Añadió: “Llegaremos a México ¡si!, pero mañana no…es imposible…”

MANU CHAO ESTA ACTUALMENTE TOCANDO EN INDIA ….DESMENTIMOS CUALQUIER SHOW EN TEATRO METROPOLITAN EN EL DF MAÑANA, dia 28… Posted by Manu Chao on Thursday, February 27, 2020

No hemos tenido ningún material inédito de Manu Chao desde ‘La Radiolina’ del 2007, pues ‘Baionarena’ del 2009 es el segundo disco en directo del artista. Eso sí, ha publicado algunos sencillos y en 2017 estrenó “No solo en China hay futuro”, “Moonlight Avenue” y “Words of Truth”. En 2019 lanzó una reedición especial de su disco debut ‘Clandestino’.