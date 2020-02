Vampire Weekend ha tomado por sorpresa a todos sus fans con el lanzamiento en medios digitales de tres canciones inéditas, las cuales fueron grabadas en durante las sesiones del álbum Father of the Bride.

Las tres nuevas canciones de Vampire Weekend se titulan “Houston Dubai”, “I Don’t Think About Her No More” y “Lord Ullin’s Daughter”, y las puedes escuchar a continuación.

Recientemente, Vampire Weekend ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Alternativo por su aclamado disco Father of the Bride, el cual llegó a todas las plataformas el año pasado.