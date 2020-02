Una vez más el sitio We Got This Covered se le ha adelantado a los estudios y productoras al descubrir que, posiblemente DC está ya planeando su siguiente película basada en un villano del caballero de la noche.

Enfocados en dar vida a “Bane“, el estudio encargado de desarrollar ‘The Batman‘ parece estar construyendo un nuevo “universo” alrededor de Ciudad Gótica en el que el Joker de Joaquin Phoenix, el Batman de Robert Pattinson y más súper villanos co-existan para así, crear una nueva saga de películas de DC.

Y según rumores, Pedro Pascal podría ser a quién tienen en la mira para interpretar a “Bane”.

Esto sería perfecto pues como los fans ya saben, Bane tiene, originalmente un origen “hispano” proveniente de un país ficticio llamado “Santa Prisca” donde todos hablan español.

Y Pedro Pascal parece ser el ideal para ese acento, físico y papel…

¿Será que por primera vez estemos frente a una saga que le haga batalla a la de Christopher Nolan?

