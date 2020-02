Thundercat sabe cómo divertirse y hacer música que nos transmita precisamente eso. Así que no nos sorprende que para el estreno de “Dragonball Durag“, el segundo corte de su próximo álbum que se titulará ‘It Is What It Is‘, haya inyectado esa poderosa vibra funk acompañado de las hermanas HAIM y Kali Uchis.

Dirigido por Zack Fox, este sencillo pero divertido audiovisual nos lleva por la búsqueda de un “poder superior” para elevar nuestro nivel de swag junto a Thundercat.

Como podrán ver, aquello de hacer videos complejos y metafóricos no va mucho con Thundercat en esta nueva etapa, así que esa vibra lo-fi y divertida se puede esperar en sus siguientes materiales.

¿Listos para encontrar esa “esfera del dragón”?