Como parte del compilado curado por Julia Stone para combatir los incendios en Australia, y apoyar a beneficencias que se han sacrificado en la lucha contra los mismos, The National se ha sumado a una ola de covers a artistas australiano interpretados por otros músicos como Damien Rice y Kurt Vile.

Tomando “Never Tear Us Apart” de INXS, el conjunto de Ohio reversionó este éxito de 1987 con su melancólico toque y un fuerte recordatorio de que, si bien los medios ya no hablan de Australia, aún hay mucho por hacer.