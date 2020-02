Tame Impala lanzó recientemente su cuarto álbum de estudio, The Slow Rush, por lo que Kevin Parker, líder y principal compositor del grupo australiano, se encuentra trabajado muy duro con actividades promocionales alrededor del disco.

Y en una reciente entrevista con Matt Wilkinson de Beats 1, de Apple Music, Kevin Parker habló sobre su colega Alex Turner, de los Arctic Monkeys, a quién se refirió con mucho respecto, con las siguientes palabras:

Recientemente se dio a conocer que Alex Turner hizo contacto con Kevin Parker para concretar una colaboración, lo cual generó muchísimas expectativas y emoción entre los fans de ambas bandas (Tame Impala y Arctic Monkeys), pero al momento, esta colaboración no ha dado nuevas noticias.

Sin embargo, Kevin Parker sí reveló, a modo de broma, que vive muy cerca de Alex Turner, y compartió lo siguiente:

Él no estaba allí [en su casa] en ese preciso momento. No salté su valla… Sí. Salté la valla. No, no lo hice.

Kevin Parker