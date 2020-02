En 2003 existió un hit que si bien no logró reunir a todos los “boys in the yard”, sí logró darle la vuelta al mundo y convertirse en un éxito rotundo para la cantante Kelis.

Igual habrá quienes lean esto y lo recuerden. Igual habrá otros que no.

Así que antes de seguir con esta nota, les dejaré aquel hit mejor conocido como “Milkshake“:

Ahora 17 años después, Kelis por fin ha logrado su cometido (obvio en tono de broma porque Kelis es una cantante súper exitosa) al abrir una “pop-up store” de malteadas en un patio ubicado en Londres.

El evento se llamará “The Yard” y según reporte NME, se realizará en colaboración con una empresa independiente llamada Deliveroo, la cual, junto a Kelis, ofrecerá un menú de malteadas que incluirán: