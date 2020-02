Björk ha anunciado una serie de conciertos muy especiales, los cuales ocurrirán este verano, principalmente en el continente europeo.

Pero lo más importante de la próxima gira de Björk es que la cantante islandesa estará acompañada de una orquesta en vivo, la cual le dará vida y majestuosidad a cada uno de sus ya conocidos clásicos, desde el álbum Debut, de 1993, hasta su más reciente lanzamiento Utopia, de 2017.

La gira Björk Orchestral tendrá conciertos en las ciudades de Moscú (Rusia), Helsinki (Finlandia), Berlín (Alemania), París (Francia) y Chenshire (Reino Unido), y abarcará del 2 al 26 de julio; es decir, en pleno verano.

Y bueno, ¿qué hay de nuestro continente, región o país? Pues no, Björk Orchestral no contempla (aún) una escala en México, pero no olvidemos que nuestra ciudad albergó el paso 2019 una residencia de su aclamado show Cornucopia, uno de los espectáculos más codiciados de los últimos años. Así que si no tenemos Björk Orchestral, no nos podemos quejar.

Los boletos para Björk Orchestral salen a la venta el próximo Viernes 28 de febrero en este enlace.