Parasite, la gran ganadora de los últimos premios Oscar, es ya una de las películas más importantes del cine moderno y está cerca de convertirse en un clásico del séptimo arte.

Hoy, más que un ícono de la cultura, la exitosa película de Bong Joon-ho (quien se llevó el premio como Mejor Director en la reciente gala de los Oscar) es un verdadero objeto de deseo de de todos los servicios de streaming conocidos.

Con esto nos referimos a que, por supuesto, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, y es más, hasta Claro Video quieren tener a Parasite en su catálogo como un gancho estratégico para atraer nuevos suscriptores.

Sin embargo, el ganador de esta batalla es Hulu, la cual tendrá la película en exclusiva en su catálogo a partir del próximo 8 de abril.

Ahora, la llegada de Parasite a Hulu no es casualidad, tampoco significa que la compañía desembolsó millones de dólares para ganar esta exclusiva. La realidad es que Neon, la compañía detrás de Parasite, ya tenía un acuerdo de largo plazo con Hulu, e incluso ya se han estrenado algunos de sus filmes como Three Identical Strangers, Tonya y The Beach Bum, entre otras.

Así que, si no has visto Parasite en el cine porque confías en tío Netflix, mejor apúrate porque, como todos sabemos, Hulu no está disponible en México ni Latinoamérica.