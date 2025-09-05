En medio de la expectativa por su próxima serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros, Zoé sorprendió a sus seguidores con una noticia especial: el lanzamiento de un libro que retrata dos décadas de historia y evolución de la banda.

“Crónicas de un sueño imposible”: la historia detrás de Zoé

El volumen lleva por título ‘Crónicas de un sueño imposible 2006-2026‘ y está pensado como una mirada íntima a la consolidación del grupo liderado por León Larregui.

Según la descripción compartida en el sitio oficial, el libro no aborda directamente los primeros pasos del proyecto, sino los años de lucha que vinieron después, cuando la agrupación tuvo que abrirse camino en una industria compleja.

Ahí se lee que esta obra refleja “no los inicios de Zoé, sino de su trayectoria, después de sudor y lágrimas, que se alineó para lograr finalmente ser escuchados y apreciados por una industria inclemente y, principalmente, por una audiencia adorable, leal e infalible”.

La edición también busca inspirar a nuevas generaciones de artistas. Está “dedicado a todos los artistas que están en la lucha por defender el empeño en su labor y en su camino, a no rendirse ante las adversidades. La convicción, devoción y el trabajo pueden mover montañas”, se añade en el texto de presentación.

Precio, preventa y fecha de salida

El libro ya se encuentra en preventa a través del sitio oficial de la banda.

Tendrá un costo de $400 pesos y los envíos comenzarán a partir del 9 de octubre, fecha en la que estará disponible para todos los fans que deseen sumarlo a su colección.

Los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros

El lanzamiento de “Crónicas de un sueño imposible” acompaña a uno de los momentos más importantes en la carrera de Zoé: su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Las fechas confirmadas son:

27 de septiembre

28 de septiembre

1 de octubre

2 de octubre

13 de noviembre