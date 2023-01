Ya sabes que cada que alguien en Youtube tenga vacaciones, tiempo o papás ricos, se va a tomar la molestia de invertir más de una semana en poder recrear canciones al estilo de otros proyectos musicales que no tengan nada que ver con el original.

Sin embargo, hoy Pete Cottrell hizo algo que no nos habíamos topado antes: una versión de “Ace of Spades”, pero no en reggaetón o versión “Bad Bunny“; sino que en un formato más adaptado a Metallica, Rammstein y bandas de ese tipo que, si bien no son Motörhead, sí son increíbles leyendas de su altura.

Tal y como louder soporta, Cottrell, quien ya tiene bastantes seguidores en TikTok, decidió sobreponer diferentes armonías y ritmos, para poder adaptar la línea de batería y bajo que marca a “Ace of Spades”, para poderlo convertir en un proyecto multi-rítmico que pueda adaptarse a nuevos formatos.

¿Quieren escucharlo? Denle play por acá:

En otras noticias, mira a Green Day tocar covers de Nirvana, The Cure, David Bowie y más en su fiesta de Año Nuevo.