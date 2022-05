La noche del pasado 30 de mayo, Yeah Yeah Yeahs ofreció un increíble concierto en el Teragram Ballroom de la ciudad de Los Ángeles donde interpretó dos nuevas canciones en vivo, reporta NME.

‘Maps’ & ‘Heads Will Roll’ fueron los clásicos que obviamente se hicieron sonar, pero entre el melancólico recorrido, también se hicieron presente dos nuevos sencillos de entre los cuales, ‘Spitting Off The Edge Of The World’, su más reciente corte, se hizo presente.

Mientras que el bombardeo de canciones no paraba, otro corte más que nadie esperaba o sabía sonó en las bocinas del auditorio: ‘Black Top’, otro más que formará parte de su siguiente placa de estudio que de momento aún no tiene nombre, aún no tiene fecha, pero ya presume de grandes sencillos.

¿Quieren escucharlos? Dense un rol por este videíto:

Setlist de la noche:

01. ‘Spitting Off The Edge Of The World’

02. (Missing song)

03. (Missing song)

04. ‘Under The Earth’

05. ‘Zero’

06. ‘Soft Shock’

07. ‘Despair’

08. ‘Black Top’ (new song)

09. ‘Runaway’

10. ‘Gold Lion’

11. ‘Maps’

12. ‘Pin’

13. ‘Miles Away’

14. ‘Y Control’

15. ‘Heads Will Roll’

16. ‘Honeybear’

