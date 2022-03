Dirigido por Sabaah Folayan y producido por FADER Films, el documental oficial que retrata la vida, obra, subida y bajada de XXXTENTACION, estará disponible en Hulu a partir de este 10 de junio.

Bajo el título de ‘Look At Me: XXXTENTACION‘, el filme que ya recibió una previsualización en su estreno el pasado 15 de marzo en SXSW, ha sido recibido con una serie de comentarios muy divididos, ya que mientras que aún hay quienes sostienen que Jahseh Onfroy era un abusador que merecía lo que le sucedió en la desafortunada tarde del 18 de junio del 2018, existe una amplia gama de seguidores, músicos, productores, amigos y familiares que aún honran el legado musical que dejó, a pesar de haber sido muy joven y comenzar a despegar del escenario independiente de Florida.

Sin embargo, el documental no busca establecer o dividir a la audiencia; tal y como Sabaah lo dice, la intención del mismo no es justificar la violencia, sino explicarla, retratarla; entender por qué un joven tan talentoso comenzó poco a poco a pervertirse y, eventualmente, añadirse a una de las esquinas más obscuras de la industria de la música y el internet.