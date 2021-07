Ha pasado más de una década desde que el controvertido festival de Woodstock ’99 se llevó a cabo y, ahora, HBO está listo para contar cómo es que sucedieron las cosas en ‘Woodstock 99: Peace, Love and Rage’, una pieza documental que próximamente tendrá su estreno por streaming en HBO Max.

Producido por Bill Simmons y dirigido por Garrett Price, el esfuerzo documental cuenta la historia del “día en que murieron los noventa”, cuando el infame festival terminó en disturbios, incendios y múltiples acusaciones de agresión sexual.

Para el proyecto se entrevistó a los organizadores Michael Lang y John Scher, así como a Jonathan Davis de Korn; Tariq “Black Thought” Trotter de The Roots; Jewel; Moby y Scott Stapp de Creed y The Offspring.

¿Cuándo se estrena el documental Woodstock 99: Peace, Love, and Rage?

El día de hoy (7 de julio), HBO anunció que ‘Woodstock 99: Peace, Love and Rage’ tendrá su debut por streaming el próximo 23 de julio a través del catálogo de HBO Max.

Trailer o avance del documental Woodstock 99: Peace, Love, and Rage

El tráiler resume el caos que se produjo, desde el calor abrasador y las botellas de agua a 4 dólares, hasta el mal funcionamiento de los baños portátiles y un montón de rabia masculina blanca reprimida que se desató en forma de peleas, incendios y múltiples denuncias de agresiones sexuales.

Varios de los entrevistados en el avance teorizan sobre cómo la mala energía liberada en Woodstock 99 sigue resonando en la cultura estadounidense más de 20 años después.

¿Por qué es fue tan importante el festival Woodstock ’99?

Woodstock ’99, celebrado del 22 al 25 de julio de 1999, fue el segundo festival de música a gran escala (después de Woodstock ‘94) que intentó emular el festival original de Woodstock en 1969. Al igual que sus antecesores se celebró al norte de Nueva York, esta vez en la antigua base aérea de Griffiss, a unos 160 km del lugar del evento original. La asistencia fue de 400 mil personas durante cuatro días. MTV cubrió toda la jornada y la transmisión se hizo en la modalidad de pago por evento.

Desafortunadamente, Woodstock ’99 distó mucho de ser una celebración de paz & amor como sus ancestros y es ampliamente recordado por las condiciones insalubres del lugar; violencia; agresiones sexuales; acusaciones de violación; saqueos; vandalismo e incendios que ocurrieron.

La temperatura aquel verano del ’99 rebasó los 38º C, lo que desde el principio dificultó las condiciones del evento. Los precios de alimentos y bebidas no lo hicieron más fácil: $4 dólares por una botella con medio litro de agua y $10 dólares por un burrito. Además, los sanitarios dispuestos no fueron suficientes y muy pronto se vieron desbordados, quedando inutilizables.

Los actos vandálicos comenzaron al atardecer durante la actuación de Limp Bizkit. Se destruyeron estructuras del recinto y se reportaron agresiones sexuales entre el público. La noche siguiente la violencia escaló a otro nivel: se volcaron y rompieron cajeros automáticos, se forzaron y robaron remolques llenos de mercancía y equipos, y se volcaron e incendiaron puestos de venta abandonados.

Tras los acontecimientos, la policía local investigó cuatro presuntos casos de violación ocurridos durante el concierto. Testigos oculares informaron que una mujer que surfeaba entre la multitud fue arrastrada y violada en grupo en el mosh pit de Limp Bizkit. Un testigo más informó sobre otra violación grupal sucedida mientras Korn ofrecía su presentación. Seis personas resultaron heridas.