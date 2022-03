Pese a ya no estar juntos desde el 2011, la dupla de The White Stripes sigue siendo una de las más queridas por el público internacional, razón suficiente para que los intérpretes de “Seven Nation Army” reciban su propio tratamiento Funko Pop!

El encargado de compartir la noticia fue -por supuesto- Jack White, quien a través de redes sociales ofreció un primer vistazo del set, que canaliza la era ‘Elephant’ del grupo. ‘Elephant’ (2003) es el cuarto material discográfico de The White Stripes, responsable de los sencillos “Seven Nation Army”, “I Just Don’t Know What to Do with Myself”, “The Hardest Button to Button” y “There’s No Home for You Here”.

Escribiendo en Instagram, White dijo: “¡Presentando el set de @thewhitestripes ‘Elephant’ @originalfunko! Ahora puedes tenerlos de verdad en tu bolsillo (o expuestos en cualquier sitio)”.

¿Interesado en adquirir el tuyo? Puedes reservarlo a través de la tienda web de Third Man Records.

El pasado mes de octubre, White compartió su primer nuevo sencillo en solitario en tres años, “Taking Me Back”.

Producido por White -quien también toca todos los instrumentos en el tema- y grabado en sus estudios Third Man de Nashville, ‘Taking Me Back’ marca su primer material inédito en solitario desde el lanzamiento de ‘Boarding House Reach‘ en 2018.

La llegada de “Taking Me Back” se produce tras la aparición sorpresa de White el pasado mes de septiembre en su tienda Third Man Records de Londres.

El guitarrista apareció en una azotea para tocar un breve set, incluyendo interpretaciones de ‘Dead Leaves And The Dirty Ground’, ‘Seven Nation Army’ y ‘Steady, As She Goes’ de The Raconteurs. También tocó siete canciones en el sótano de la tienda.