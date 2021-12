Wes Borland, guitarrista de Limp Bizkit, acaba de anunciar el lanzamiento de su primer álbum solista en 13 años.

Big Dumb Face, nombre que Wes y su hermano Scott han elegido para su proyecto propio, nos presentó “Where Is Duke Lion? He’s Dead…” en 2017 como intentando salir de su “descanso”.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora que Wes se ha dedicado realmente a grabar algo, y sobre todo en un formato de larga duración como lo será ‘Christmas In The Cave Of Dagoth‘.

Mientras que Borland asegura que esto está terminado, en realidad no existe una fecha de lanzamiento o más noticias al respecto, aunque claramente podemos ver que todas las canciones cuentan ya con título y portada, así que un arte ya es oficial y aquellos seguidores del guitarrista, solamente tendrán que esperar a que Wes haga el lanzamiento de manera inesperada.

¡Pero tranquilos! Por acá les dejamos lo último que nos aventaron él y su hermano en 2017, además de recordarles que tal y como theprp nos reporta, Limp Bizkit lanzó álbum en octubre de este año, así que no es como que Borland haya estado muy desocupado que digamos.