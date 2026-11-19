Vans Warped Tour confirmó su regreso a CDMX el 11 y 12 de septiembre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Revisa qué se sabe de boletos y cartel.

Lo que debes saber

Vans Warped Tour México 2027 será el 11 y 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Todavía no se anuncian el cartel ni los precios y fechas de venta de boletos para México.

También se anunciaron ediciones en Washington D.C., Long Beach y Orlando durante 2027.

El Vans Warped Tour volverá a México en 2027. El festival confirmó que su segunda edición en la Ciudad de México se realizará el 11 y 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que recibió su debut mexicano este año. El festival punk y alternativo tendrá así su segundo año consecutivo en CDMX. En febrero, LifeBoxset adelantó los detalles de aquella primera edición.

El anuncio forma parte de la nueva ruta internacional del festival, que en 2027 tendrá cuatro paradas: Washington D.C., Long Beach, Ciudad de México y Orlando. La confirmación fue publicada por la organización y retomada por Consequence, que detalló el calendario de los cuatro fines de semana.

¿Cuándo será el Vans Warped Tour 2027 en México?

La edición mexicana está programada para el sábado 11 y domingo 12 de septiembre de 2027. La sede será nuevamente el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Por ahora, la organización solo ha revelado las fechas y ciudades. No hay un cartel oficial para la parada mexicana ni detalles confirmados sobre horarios, escenarios o actividades adicionales. Cualquier lista de bandas que circule antes del anuncio oficial sigue siendo un rumor.

México será una de las cuatro sedes del festival

Además de la Ciudad de México, el Warped Tour regresará a tres ciudades estadounidenses. El calendario de 2027 quedó distribuido de la siguiente manera:

Washington D.C.: 19 y 20 de junio.

Long Beach, California: 24 y 25 de julio.

Ciudad de México: 11 y 12 de septiembre.

Orlando, Florida: 13 y 14 de noviembre.

La página oficial de Vans Warped Tour ya muestra las cuatro fechas. México será la única parada fuera de Estados Unidos y la tercera del recorrido, antes del cierre en Florida.

¿Cuándo salen los boletos para México?

Hasta el momento no se han anunciado precios, preventas ni fechas de venta para la edición de la Ciudad de México. La organización sí informó que los boletos para las tres fechas estadounidenses saldrán en preventa el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 9:00 a. m. (hora del Pacífico), pero ese calendario no aplica automáticamente para México.

Los interesados pueden consultar las actualizaciones en el sitio oficial del festival y en sus redes sociales. También será necesario esperar la información de la boletera que gestione la fecha mexicana antes de dar por confirmados precios o modalidades de acceso.

Una segunda edición tras el debut mexicano de 2026

El regreso tiene lugar apenas un año después de que el Warped Tour celebrara su primera edición en México, los días 12 y 13 de septiembre de 2026. El festival reunió entonces a artistas internacionales como Papa Roach, Jimmy Eat World, Simple Plan, All Time Low y The All-American Rejects, además de proyectos nacionales como Allison, División Minúscula, Insite y Say Ocean.

La llegada del festival al país fue parte de su expansión fuera de Estados Unidos, después de que su formato original de gira anual concluyera en 2018. En 2025, el evento retomó actividades con fechas especiales en distintas ciudades estadounidenses; LifeBoxset repasó entonces los primeros artistas anunciados para su regreso.

Ahora falta conocer lo que seguramente más interesa a quienes planean ir: el cartel. Los precios y la venta de boletos también siguen pendientes.