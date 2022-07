En el año 2000, Papa Roach logró establecerse formalmente en el mainstream con el lanzamiento de ‘Infest‘, álbum icónico del nuevo milenio que conectó con millones de adolescentes norteamericanos, quienes sufrían de abandono, depresión y diferentes trastornos mentales.

¿La razón? Un track muy único e importante tanto para la banda como para sus fans: “Last Resort”. Esto no es una idea, sino una realidad; tal y como Loudwire reporta, Jacoby Shaddix, vocalista de Papa Roach, recientemente compartió su sentir con relación a la enorme cantidad de gente que se ha acercado a él para confesarle que esa canción les ha salvado la vida en una entrevista para “At Home and Social” por AXS TV.

“Yo jamás canté esa canción pensé en toda esta gente a la que tocaría y estoy orgulloso, pero siempre la canté pensando en mí, en primera persona; porque lo viví, lo sufrí y sé lo que es sentir que te ahogas y no poder gritarlo”.

Según los datos ofrecidos por la National Institute of Mental Health, en los EE.UU. existe un aumento de casos de depresión clínica desde el año 2000 hasta el 2022, de más de 21 millones de pacientes que, gracias a canciones como esta y campañas de concientización, se han acercado a grupos de apoyo para no terminar en el suicidio.

La música siempre ha sido una cura para muchos males, pero hoy más que nunca, y sobre todo luego de una pandemia, ha sido el motor que nos ha mantenido a flote en esta crisis mundial.

En otras noticias, la depresión ha cobrado vidas importantes en la industria de la música, y definitivamente, es un alivio ver cómo cada vez más se está visualizando para evitar historias trágicas.