Tras dos años de ausencia, el Festival Vive Latino regresará este sábado 19 y domingo 20 de marzo a su sede habitual, el Foro Sol capitalino, para retomar actividades tras los picos más altos de la pandemia del Coronavirus.

Sin embargo, hay que destacar que, aunque las restricciones se han relajado, eso no quiere decir que la pandemia haya terminado. Por eso, la organización del festival solicitará algunos requisitos sanitarios, que te explicamos a continuación.

Uso de cubrebocas

Tal y como se ha venido haciendo desde el principio de la pandemia, el uso de cubrebocas en lugares públicos es obligatorio, y no se ve vislumbra la relajación de esta medida en un futuro cercano. En el Vive Latino 2022 no será la excepción, y todos los asistentes deberán de llevarlo puesto salvo cuando ingieran alimentos y bebidas.

Certificado de vacunación completo o prueba COVID-19 negativa

Para mantener al margen los contagios por Coronavirus, la organización del evento se apoyará de dos comprobantes indispensables: certificado de vacunación completo o prueba PCR negativa.

Durante los filtros de acceso al festival se pedirá a los asistentes mayores de 18 años de edad mostrar certificado de vacunación completo expedido por la autoridad competente (nacional o extranjera). Si por alguna razón no se cuenta con dicho documento, entonces se pedirá una prueba PCR negativa con máximo 72 horas de antigüedad.

Medidas preventivas dentro y fuera del festival

De la misma manera, a la entrada del festival, se contará con módulos de toma de temperatura. Si alguien llega a sobrepasar los 37.5 ºC se le remitirá a una carpa médica, en donde se monitoreará su estado de salud. Si la temperatura no desiste, se le pedirá retirarse del lugar.

También se facilitarán varios puntos de sanitización, además de asistencia médica por cualquier eventualidad que pueda surgir.

¿Quiénes se presentan en el Vive Latino 2022?

El Festival Vive Latino 2022 retomará las cosas tal y como las dejó, y regresará con sus 5 escenarios y más de 70 actos en directo.

El día sábado el espacio estelar es ocupado por Camilo Séptimo, Gary Clark Jr; Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan y Vetusta Morla.

El domingo hacen lo propio Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I., Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha.