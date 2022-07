Metallica es una de las bandas más versátiles de la industria musical, y este video filmado durante el invierno de 1992 no hace más que demostrar la teoría.

En febrero de 1992, Metallica se encontraba en medio del tramo norteamericano de su gira Whenever We May Roam y, como parte de la misma, ofrecieron 5 conciertos casi consecutivos en el Great Western Forum en Inglewood, California.

Además de tocar clásicos como “For Whom the Bell Tolls”, “The Unforgiven”, y “Seek & Destroy” (en su versión extendida); los asistentes a la fecha del 13 de febrero pudieron disfrutar de una maniobra un tanto inusual: los cuatro integrantes cambiando de instrumentos, al compás de un cover de Diamond Head.

Fue durante el segundo encore de la noche, que Metallica decidió honrar al conjunto de heavy metal inglés con una reversión de “Am I Evil?”. Y, para darle un toque especial, todos los miembros cambiaron la posición que regularmente ocupan: James se sentó en la batería; Lars hizo vocales; Kirk tocó el bajo y Jason la guitarra.

¿El resultado? una explosiva actuación, que puedes rememorar a continuación.

Mientras tanto, Metallica continúa agregando nuevos y jóvenes fans a su base de datos, tras el enorme impulso que recibieron por parte de ‘Stranger Things’ 4.

Para aquellos que aún no se hayan enterado, la serie de ciencia ficción de Netflix musicalizó una de sus escenas más memorables con “Master of Puppets”, corte originalmente lanzado en 1986, y que ahora está recibiendo un segundo aire gracias a cientos de millennials y centennials.

Desde su aparición en la pantalla chica, “Master of Puppets” logró colarse por primera vez en su historia en la codiciada lista del Billboard 100, además de asegurarse un lugar entre lo más escuchado en plataformas digitales.