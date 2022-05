Para todos aquellos que gustan de las mieles de viajar por México y el mundo), sabrán que una de las problemáticas principales a las que se enfrentan usuarios de aerolíneas es la sobreventa de asientos. Aunque dicha práctica incluso raya en lo ilegal, para una clienta de Aeroméxico resultó recientemente benéfico, pues tuvo la oportunidad de viajar con los mismísimos Strokes.

A través de redes sociales, en una publicación viral, @karlaxgc_explicó que, tras ser notificada de la venta de su asiento a un tercero en un vuelo con destino a Guadalajara; la aerolínea la colocó en el mismo avión que Julian Casablancas y compañía.

“Vendieron mi asiento de mi vuelo a Gdl, me hicieron volar tarde y ahora viajo con los Strokes. Te sigo odiando, Aeroméxico”- aseguró la usuaria en Twitter. Vía redes sociales.

Y es que, como muchos sabrán, The Strokes estuvo de visita por México para tocar tanto en el festival Corona Capital Guadalajara, en donde encabezaron el evento junto a Kings of Leon; además de ofrecer un show en solitario en el Foro Sol capitalino, en compañía de Mac DeMarco y The War On Drugs.

La banda continúa promocionando ‘The New Abnormal’, su más reciente disco, cuya gira se vio pospuesta por la pandemia del Coronavirus.

Aunque la sobreventa de boletos es un asunto bochornoso para todos los clientes, lo cierto es que tanto en México, como en el mundo, no hay una ley que declare la práctica ilegal.

De hecho, es una estrategia muy común entre las aerolíneas para evitar lugares vacíos y reducir el impacto en sus ingresos. Eso sí, cuando un vuelo es sobrevendido los usuarios tienen derecho a una compensación. El más común es abordar el siguiente vuelo disponible, como fue el caso de @karlaxgc_.

Y para cerrar esta extraordinaria historia de sobreventa de vuelos -que por única ocasión terminó en algo positivo- la afectada publicó una foto que se tomó con Alex Hammond Jr. en el aeropuerto. ¿Será que a todos se nos permita una vez en la vida viajar con nuestro artista favorito, aunque sea por un error? ¡Se vale soñar!