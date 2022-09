Los estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) que se consideren súper fans de la estrella mundial, Bad Bunny, podrán tomar una clase sobre su impacto en la cultura latina en 2023.

El Dr. Nate Rodríguez, director asociado de Periodismo y Estudios de Medios de Comunicación en la Universidad Estatal de San Diego – y que ya impartió anteriormente un curso sobre Selena Quintanilla; dice que la gente puede esperar una clase sobre Bad Bunny en la SDSU en 2023, según informa CBS News Bay Area.

“Rodriguez has taught a course on Selena Quintanilla at SDSU. Now, he says people can expect to see a course on Bad Bunny at SDSU in 2023.”

