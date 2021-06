Glass Beach, la banda post-emo más reconocida de la escena independiente de Los Ángeles, logró irrumpir en la escena en 2019 con el lanzamiento de ‘the first glass beach album‘, un álbum que nos recordó a muchos treintones que, en efecto, el emo no estaba muerto y no había sido solamente una “etapa”.

Hoy, tras haber lanzado diferentes covers y demás, la banda se corona con uno de los mejores trabajos que hayamos escuchado a “Welcome To The Black Parade”.

Sin perder ese toque de post-emo maximalista que alude a grandes distorsiones y arreglos en la guitarra que llevan al lado punk del emo hasta un pequeño nivel barroco, la banda ha liberado un cover bastante a su versión original.

¿Quieren escucharla? Dense un quemón por acá, eso sí, la voz jamás logrará los agudos del genio Gerard Way: