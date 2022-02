¿Qué sería del mundo si U2 de verdad hubiera dejado de hacer música? ¿La crisis del COVID-19 se habría evitado? ¿Trump hubiera perdido las elecciones? ¿Brockhampton no se hubiera separado y Frank Ocean haría más conciertos en vivo?

No lo sabemos, pero gracias a futuro, sabemos que existe otra realidad en la que U2 se separó y liberó al mundo de su música, Desafortunadamente, esta no es esa realidad y justo a través de sus playlists, sabemos cuáles son las canciones culpables de que Bono siga haciendo música.

Tal parece ser que los integrantes de la banda decidieron compartir con sus fans una playlist titulada “Songs That Saved Our Lives”, donde Bono, por ejemplo, nos comparte esos tracks invaluables para él: “Help Me Make It Through The Night” de Kris Kristofferson, “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division, “Into My Arms” de Nick Cave & The Bad Seeds y hasta “XXX” de Kendrick Lamar.

Mientras tanto, para Edge, Larry Mullen Jr y Adam Clayton, canciones como “Exodus” de Bob Marley, “London Calling” de The Clash y “Strawberry Fields Forever” de The Beatles, han sido salvavidas importantes que los han mantenido a flote.

En realidad, la playlist no es mala; muy de señores, si nos lo preguntan a nosotros, pero con buenos clásicos, la verdad.

¡Chéquenla por acá!