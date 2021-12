Ha pasado más de un mes desde los trágicos acontecimientos de Astroworld -en donde 10 personas fallecieron y muchos más resultaron heridos- y finalmente Travis Scott ha reaparecido públicamente para hablar al respecto, en una nueva entrevista con el presentador digital Charlamagne tha God.

La conversación, que dura poco menos de 60 minutos, ya está disponible a través del canal de Youtube de Charlamagne y gira completamente en torno a lo sucedido en el festival de Houston, Texas, realizado el pasado 5 de noviembre. La primera pregunta que se le planteó fue en qué momento supo que había habido heridos entre los fans, y en última instancia muertes. Respondió:

“ No supe los detalles exactos hasta minutos antes de la rueda de prensa [después de mi set] “, dijo. “E incluso en ese momento te quedas como: ‘Espera, ¿qué?’.

Más adelante fue cuestionado sobre todas las alertas, tanto visuales como del propio público, que le advertían que algo no andaba bien. En redes sociales circulan varios videos en los que asistentes al festival suben a la cabina para señalarle a los miembros del staff que la gente se está desmayando; además de la muy visible ambulancia que pasó por en medio del escenario para atender a las víctimas. Al respecto, comentó:

“Es una locura porque yo también soy ese artista: en cualquier momento que escuchas algo así, quieres parar el espectáculo. Quieres asegurarte de que los fans reciben la atención adecuada que necesitan. Cada vez que veía algo así, lo hacía. Lo paré un par de veces para asegurarme de que todo el mundo estaba bien . Y me baso en la energía de los aficionados como colectivo, la llamada y la respuesta. No escuché nada de eso “.

Scott también dijo que, desde su posición en el escenario, la combinación de la música, la banda, las luces, la pirotecnia y otros elementos le dificulta tener una visión completa de lo que sucede en la multitud, o poder percibir la diferencia entre los fans en peligro y los que disfrutaban del show.

Charlamagne también presionó a Scott para que diera su punto de vista sobre la “cultura de la furia” por la que son conocidos sus shows, y si eso contribuyó a las muertes.

“Algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo, es crear estas experiencias y tratar de mostrar que están ocurriendo en un ambiente seguro. Nosotros, como artistas, confiamos en los profesionales para que cuando ocurran cosas la gente pueda salir con seguridad. Y esta noche fue como un espectáculo normal, me pareció a mí, en cuanto a la energía. No parecía que la gente estuviera allí sólo para hacer daño. La gente sólo se presentó para pasar un buen rato y luego sucedió algo desafortunado y creo que realmente tenemos que averiguar lo que fue”.

“‘Enfurecer’… no hay una definición de libro de texto”, continuó. “Pero en los conciertos hemos crecido para que sea sólo la experiencia de la diversión. No se trata sólo de… hacer daño. No se trata de eso. Se trata de dejarse llevar y divertirse, ayudar a los demás y quererse”.

